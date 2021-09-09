Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России
Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил главе МЧС генералу армии Евгению Зиничеву почетное звание Героя России. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.
«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — сказано в тексте документа.
Министр погиб накануне в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сорвавшегося со скалы. Сообщается, что Мельник прибыл туда для выбора места съемок нового документального фильма. В результате оба мужчины не выжили при падении.
Зиничев находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России, отметив, что тот поступил как настоящий герой.