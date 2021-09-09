Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России

фото: пресс-служба МЧС России

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил главе МЧС генералу армии Евгению Зиничеву почетное звание Героя России. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — сказано в тексте документа.

Министр погиб накануне в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сорвавшегося со скалы. Сообщается, что Мельник прибыл туда для выбора места съемок нового документального фильма. В результате оба мужчины не выжили при падении.

Зиничев находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России, отметив, что тот поступил как настоящий герой.