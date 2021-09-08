Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России, в Норильске погиб глава ведомства Евгений Зиничев.

По предварительным данным, Зиничев погиб во время межведомственных учений в Красноярском крае.

Ему было 55 лет.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», – подтвердили СМИ в МЧС России.