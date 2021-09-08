news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
8 сентября 2021  12:42
Полина Шевчук

Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

news_top_970_100

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России, в Норильске погиб глава ведомства Евгений Зиничев.

По предварительным данным, Зиничев погиб во время межведомственных учений в Красноярском крае.

Ему было 55 лет. 

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», – подтвердили СМИ в МЧС России.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное