Глава МЧС РФ Евгений Зиничев будет похоронен в Санкт-Петербурге 10 сентября

Глава МЧС России генерал армии Евгений Зиничев будет похоронен 10 сентября на родине, в Санкт-Петербурге. Перед этим прощание с министром состоится в Москве, в центральном здании МЧС на улице Ваутина, сообщает ТАСС.

Со вчерашнего вечера люди несут цветы к зданию ведомства в Москве и подразделениям МЧС в регионах РФ.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в городе Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, приехавшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования семье министра, отметив, что гибель Зиничева — это невосполнимая утрата.

«Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», — отметил глава государства.

9 сентября российский лидер подписал указ о посмертном присвоении главе МЧС почетного звания Героя России, о чем сообщало ИА «Татар-информ».