Владимир Путин выразил соболезнования вдове и сыну Евгения Зиничева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове и сыну главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб в возрасте 55 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемые Наталья Николаевна и Денис Евгеньевич, потрясен трагическим известием о гибели Евгения Николаевича Зиничева. Прошу принять искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что для него это невосполнимая личная утрата: «Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня».

Глава государства подчеркнул, что Евгений Зиничев посвятил себя служению Отечеству, людям. «И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг. Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве», — отметил Президент.