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Путин предложил провести встречу с Моди на полях саммита в Казани
Президент России Владимир Путин предложил индийской стороне провести отдельную встречу с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Он высказал эту идею в ходе беседы с советником индийского Премьера по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом.
«Мы ждем господина Моди в Казани, я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани», — сказал российский лидер (цитата по РИА Новости).
Целями такой встречи Путин назвал подведение итогов совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита индийского лидера в Москву, и определение перспектив на будущее.
«Передайте, пожалуйста, господину Моди, он мой хороший друг, большой привет и самые наилучшие пожелания», — добавил Президент РФ.
В свою очередь Аджит Кумар Довал сообщил, что расскажет Владимиру Путину о закрытой встрече Нарендры Моди с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Ранее Моди в ходе телефонных переговоров с Президентом России подтвердил готовность принять участие в саммите БРИКС в Казани.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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