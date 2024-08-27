Моди подтвердил готовность принять участие в саммите БРИКС в Казани

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность принять участие в саммите БРИКС, который пройдет осенью в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонных переговоров с Президентом РФ индийский лидер также выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между двумя странами в рамках БРИКС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.