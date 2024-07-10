Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кремль объяснил, почему Путин и Моди не провели расширенные переговоры
Переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди в расширенном формате не состоялись из-за графика последнего. Причиной отмены не стали какие-либо разногласия, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, большая часть повестки, запланированной на беседу в расширенном формате, была отработана еще во время неформальной встречи. На ней присутствовали руководители почти всех направлений, по которым осуществляется сотрудничество. Переговоры продолжались два с половиной часа, еще полчаса лидеры общались «на ногах».
«У него (Нарендры Моди — прим. Т-и) там были запланированы еще на конец дня мероприятия, — цитирует представителя Кремля ТАСС. — Учитывая, что чуть-чуть затянулось посещение павильона „Атом“ [на ВДНХ], затянулся узкий состав, и, главное, исходя из того, что вся повестка дня, которая была намечена, фактически была отработана, приняли решение не проводить расширенный состав. То есть это не связано с проблемами».
Песков уточнил, что Премьеру Индии в тот же день предстояло совершить визит в Австрию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»