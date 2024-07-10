Кремль объяснил, почему Путин и Моди не провели расширенные переговоры

Переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди в расширенном формате не состоялись из-за графика последнего. Причиной отмены не стали какие-либо разногласия, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, большая часть повестки, запланированной на беседу в расширенном формате, была отработана еще во время неформальной встречи. На ней присутствовали руководители почти всех направлений, по которым осуществляется сотрудничество. Переговоры продолжались два с половиной часа, еще полчаса лидеры общались «на ногах».

«У него (Нарендры Моди — прим. Т-и) там были запланированы еще на конец дня мероприятия, — цитирует представителя Кремля ТАСС. — Учитывая, что чуть-чуть затянулось посещение павильона „Атом“ [на ВДНХ], затянулся узкий состав, и, главное, исходя из того, что вся повестка дня, которая была намечена, фактически была отработана, приняли решение не проводить расширенный состав. То есть это не связано с проблемами».

Песков уточнил, что Премьеру Индии в тот же день предстояло совершить визит в Австрию.