Путин предложил провести следующий саммит в Москве, Трамп допустил это

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции саммита в Анкоридже на Аляске предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве.

Сначала Трамп выразил надежду на еще одни переговоры «совсем скоро», в ответ на что Путин сказал по-английски: «В следующий раз – в Москве».

Президент США назвал предложение российского лидера «интересным». «Я не знаю, наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно», – заметил он.

Пресс-конференция ограничилась выступлениями политиков, они не стали отвечать на вопросы журналистов.

Нынешние консультации в узком составе продлились 2 часа 45 минут. Помимо президентов, в них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков с российской стороны, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф – с американской.

Путин назвал переговоры «весьма обстоятельными и полезными», тогда как Трамп указал на большой прогресс, но вместе с тем констатировал отсутствие сделки.