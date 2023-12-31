Путин поздравил с Новым годом лидеров постсоветских стран

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров дружественных России постсоветских государств.

В частности, поздравляя белорусского лидера Александра Лукашенко, его российский коллега обратил внимание, что в 2023 году обе страны «плечом к плечу уверенно преодолевали серьезные испытания, успешно противодействовали враждебной политике коллективного Запада и защищали свои законные интересы на мировой арене». Он также высоко оценил «товарищеские отношения» с этим политиком.

В послании же казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву Владимир Путин назвал уходящий год «весьма плодотворным». По его словам, «динамично рос взаимный товарооборот, успешно реализовывались совместные проекты в различных областях». Он также высказался за дальнейшее наращивание двусторонних связей и партнерского взаимодействия в рамках многосторонних структур, отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, глава российского государства поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Армении Ваанга Хачатуряна и Премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также лидеров частично признанных республик Абхазия и Южная Осетия Аслана Бжанию и Алана Гаглоева.

Отдельные послания были адресованы бывшим руководителям Армении Сержу Саргсяну и Роберту Кочаряну, бывшему лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву, экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову (о поздравлении нынешнего руководителя страны Сердара Бердымухамедова сообщалось ранее).

Президент России также направил новогодние поздравления двум действующим европейским лидерам — сербскому коллеге Александру Вучичу и Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а также Папе Римскому Франциску (который является как главой католической церкви, так и правителем государства Ватикан), Председателю КНР Си Цзиньпину, руководителям Индии, Вьетнама и Лаоса, лидерам некоторых стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.