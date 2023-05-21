Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и российских военных с взятием Артемовска

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов частной военной компании «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных сил РФ с взятием Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды „Вагнер“, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — заявили в Кремле.

«Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», — заверили в пресс-службе российского лидера.

Накануне днем основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. Позднее было выложено в Сеть видео подъема над городом российского флага и флага группы «Вагнер». Уже сегодня об установлении контроля над Артемовском сообщило Министерство обороны РФ.

Министерство обороны Украины на данный момент признало критическую для своих войск ситуацию в Бахмуте, но не потерю города.