Минобороны России заявило о полном контроле над Бахмутом

Российские силы полностью заняли город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донбассе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов „Вагнер“ при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — сказано в сообщении военного ведомства.

Накануне днем основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. Позднее было выложено в Сеть видео подъема над городом российского флага и флага группы «Вагнер».

При этом Пригожин заметил, что с 25 мая подразделения ЧВК будут выводиться из Артемовска «на отдых и переподготовку». Их место должны занять регулярные части российской армии. Он также раскритиковал российскую бюрократию, которая «вставляла <…> палки в колеса» во время боев, особенно — «околовоенных бюрократов».

Вместе с тем Министерство обороны Украины признало критическую для своих войск ситуацию в Бахмуте, но не потерю города.