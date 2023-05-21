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Минобороны России заявило о полном контроле над Бахмутом
Российские силы полностью заняли город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донбассе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов „Вагнер“ при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — сказано в сообщении военного ведомства.
Накануне днем основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. Позднее было выложено в Сеть видео подъема над городом российского флага и флага группы «Вагнер».
При этом Пригожин заметил, что с 25 мая подразделения ЧВК будут выводиться из Артемовска «на отдых и переподготовку». Их место должны занять регулярные части российской армии. Он также раскритиковал российскую бюрократию, которая «вставляла <…> палки в колеса» во время боев, особенно — «околовоенных бюрократов».
Вместе с тем Министерство обороны Украины признало критическую для своих войск ситуацию в Бахмуте, но не потерю города.
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