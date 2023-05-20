Опубликовано видео поднятия флагов России и ЧВК «Вагнер» над Бахмутом

Пресс-служба основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала полную видеозапись его заявления о взятии Бахмута (украинское название города Артемовска в Донбассе), включающую кадры поднятия флагов.

Бойцы «Вагнера» подняли над городом флаги России и самой частной военной компании. По видео можно оценить, насколько разрушено большинство зданий в Артемовске.

Ранее Пригожин заявил, что с 25 мая подразделения группы «Вагнер» будут выводиться из Бахмута «на отдых и переподготовку». Их место должны занять регулярные части российской армии.

При этом Министерство обороны Украины признало критическую для своих войск ситуацию в Артемовске, но не потерю города.