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Опубликовано видео поднятия флагов России и ЧВК «Вагнер» над Бахмутом
Пресс-служба основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала полную видеозапись его заявления о взятии Бахмута (украинское название города Артемовска в Донбассе), включающую кадры поднятия флагов.
Бойцы «Вагнера» подняли над городом флаги России и самой частной военной компании. По видео можно оценить, насколько разрушено большинство зданий в Артемовске.
Ранее Пригожин заявил, что с 25 мая подразделения группы «Вагнер» будут выводиться из Бахмута «на отдых и переподготовку». Их место должны занять регулярные части российской армии.
При этом Министерство обороны Украины признало критическую для своих войск ситуацию в Артемовске, но не потерю города.
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