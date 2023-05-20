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Пригожин заявил о полном взятии Бахмута
Подразделения частной военной компании «Вагнер» полностью взяли под свой контроль Артемовск (украинское название города — Бахмут) в Донбассе. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин (записанное на фоне разрушенных зданий видеообращение опубликовала пресс-служба предпринимателя).
«Сегодня пополудни в 12 часов полностью был взят Бахмут, последний участок так называемой многоэтажки „Самолета“», — проинформировал Пригожин.
«Двести двадцать четыре дня длилась операция по взятию Бахмута, „Бахмутская мясорубка“. Началась [она] 8 октября 22-го года, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя», — объяснил предприниматель свое понимание смысла сражения за Артемовск.
Upd. (16.28): Пригожин также заметил, что во взятии города участвовали только подразделения группы «Вагнер», но не части регулярной российской армии. При этом, по мнению бизнесмена, его подчиненным приходилось бороться не только с украинскими войсками, но и с российской бюрократией, которая «вставляла <…> палки в колеса», особенно — с «околовоенными бюрократами».
«Сегодня мы взяли Бахмут, с 25-го числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку», — сказал Пригожин о перспективах дальнейшего участия «Вагнера» в боевых действиях в ближайшее время. Позиции в городе должна занять российская армия. Вместе с тем он заверил, что в случае необходимости ЧВК вернется на фронт.
В завершение своего обращения предприниматель также обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он оценил боевой дух украинских военных и отметил, что ВСУ могут стать второй армией мира после ЧВК «Вагнер».
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