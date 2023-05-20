Минобороны Украины признало критическую ситуацию в Бахмуте, но не его потерю

В Бахмуте (украинское название города Артемовска в Донбассе) для подразделений Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, но они продолжают сражаться за него. Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе „Самолет“ (эта часть города получила название по установленному в качестве памятника истребителю МиГ-17, который был уничтожен в ходе боев — прим. Т-и)», — заявила она.

По оценке Маляр, украинские силы контролируют некоторые промышленные и инфраструктурные объекты этого района Бахмута, а также частный сектор.

В свою очередь представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заметил, что украинские подразделения «стоят на юго-западной части города», отмечает издание Focus.ua.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска. Речь шла как раз об установлении контроля над районом «Самолет».