Путин посетил церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает РИА Новости.

Зиничев трагически погиб в Красноярском крае 8 сентября. Позднее было объявлено, что он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, сорвавшегося со скалы.

Путин выразил соболезнования вдове и сыну погибшего генерала и назвал гибель Зиничева «своей личной невосполнимой утратой». Российского лидера и главу МЧС связывали долгие годы совместной работы.

Президент РФ подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно. Он также начал совещание с оргкомитетом «Победа» с минуты молчания в память о погибшем генерале.

Зиничев с 1991 года служил в Федеральной службе охраны. Сначала он был сотрудником охраны Президента России, а затем стал его адъютантом. Возглавив МЧС, генерал продолжал постоянно контактировать с главой государства и выполнять его поручения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Москве началась церемония прощания с главой МЧС РФ в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях.