В Москве началась церемония прощания с трагически погибшим главой МЧС России

В Москве началась церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, трагически погибшим на учениях в Норильске при спасении кинорежиссера Александра Мельника. Об этом передает РИА Новости.

Церемония проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях федерального ведомства, расположенного на улице Ватутина. Гроб установлен на постаменте, почетный караул несет траурную вахту. На атласных подушечках около гроба разместили многочисленные награды Евгения Зиничева.

Отмечается, что множество людей пришло отдать дать памяти и уважения погибшему министру, многие не скрывают слез.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Министр будет похоронен в Санкт-Петербурге.