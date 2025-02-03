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Общество 3 февраля 2025 18:57

Путин поручил поддержать создание ассоциации волонтерских организаций

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству вместе с администрацией главы государства и Ассоциацией волонтерских центров поддержать инициативу о создании Международной ассоциации добровольческих (волонтерских) и других некоммерческих организаций. Также российский лидер дал поручение поддержать деятельность таких организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Поручение Путин дал, чтобы укрепить международное гуманитарное сотрудничество между общественными объединениями и некоммерческими организациями стран СНГ и других дружественных государств.

Об итогах работы Путину должны доложить до 1 июля 2025 года, далее – каждые шесть месяцев.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Ранее Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов. Еще теперь в России по закону смогут оформлять электронные извещения о ДТП по европротоколу через новые сайты.

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#Владимир Путин #Волонтеры
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