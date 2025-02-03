Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и табака

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Согласно документу, поправки внесут в статью 14.53 административного кодекса.

Итак, за продажу детям табачной продукции, изделий, никотиновой продукции, сырья для их производства, кальянов и устройств для потребления таких веществ граждан ждет штраф от 200 до 300 тыс. рублей, должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей, юрлиц — 1,5 – 2 млн рублей.

За несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями граждан оштрафуют на 10 – 20 тыс. рублей, должностных лиц — на 30 – 50 тыс. рублей, а юрлиц — на 90 – 120 тыс. рублей. За повторное совершение правонарушения — 20 – 30 тыс. рублей для граждан, 50 – 90 тыс. рублей для должностных лиц и 120 – 150 тыс. рублей для юрлиц.

За продажу насвая, никотиновой продукции или товаров для жевания, сосания или нюханья табака (оптом или в розницу) граждан оштрафуют на 150 – 200 тыс. рублей, должностных лиц — 300 – 500 тыс., а юрлиц — 1 – 1,5 млн рублей.

За производство алкоголя или табачных товаров без маркировки или с нарушением правил о маркировке, должностных лиц оштрафуют на 300 – 500 тыс. рублей, юрлиц — на 700 тыс. – 1 млн рублей «плюс» конфискация предметов административного правонарушения.