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Общество 3 февраля 2025 18:14

Путин подписал закон о повышении собираемости взносов на капремонт

Собираемость взносов на капремонт в России увеличится до 60% (+10% за год). Согласно закону, который подписал Президент РФ Владимир Путин, поправки внесут в 173-ю статью Жилищного кодекса страны. Документ начал действовать 3 февраля.

Ранее норму хотели повысить до 85%, но по итогу в Госдуме снизили собираемость взносов до 60%. То есть, если собираемость не достигнет данного значения, собранные жителями средства переведут со спецсчета на счет регионального оператора капремонта, и собственники не смогут их контролировать, пишет «Парламентская газета».

Инициаторы закона считают, что нововведение повысит платежную дисциплину у граждан. Также они отметили, что 50% собираемости взносов недостаточно для своевременного капремонта домов.

Ранее Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов. Также теперь в России по закону смогут оформлять электронные извещения о ДТП по европротоколу через новые сайты.

#капремонт #членские взносы #Повышение #закон #Владимир Путин
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