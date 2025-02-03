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Общество 3 февраля 2025 16:59

В России смогут оформлять электронные извещения о ДТП по европротоколу через новые сайты

Россияне смогут оформлять электронные извещения о ДТП по европротоколу через сайты и приложения страховщиков. Такой закон подписал Президент России Владимир Путин.

Европротокол - упрощенный способ оформить документы об аварии без вызова сотрудников ГИБДД. Раньше самим можно было оформить извещение лишь через «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО». По новому закону список этих приложений расширяется – добавляются приложения страховых компаний, информсистемы профессионального объединения страховщиков. Участники ДТП должны оформить это извещение по форме ЦБ РФ.

Новый закон добавляет в перечень таких приложений также и электронные сервисы страховщиков: теперь их подключат к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), что увеличит количество инструментов для электронного оформления извещений об аварии. Изменения вступают в силу со дня официального опубликования.

Ранее Путин также подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов.

#ДТП #европротокол #сайты #Владимир Путин #закон
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