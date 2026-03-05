Путин поручил изучить практику штрафов для самозанятых

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ изучить практику штрафов для самозанятых граждан в рамках гражданско-правовых договоров и при необходимости ограничить ее. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«<...> проанализировать практику установления хозяйствующими субъектами в гражданско-правовых договорах чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых граждан, являющихся исполнителями по таким договорам, и по результатам анализа при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на ограничение этой практики <...>», – гласит один из пунктов поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2025 года.

Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он должен представить доклад до 1 июля текущего, 2026 года.

К январю 2026 года в Татарстане было зарегистрировано около 447 тыс. самозанятых граждан. Совокупный доход самозанятых за семь лет (к ноябрю 2025-го) превысил 272 млрд рублей.

«Количество самозанятых выросло, но много баловства среди них. Это путь в никуда. Такая прекрасная возможность создана, но, если это мошенничество, надо пресекать», – заметил в октябре 2025-го Раис Татарстана Рустам Минниханов. До этого, в декабре 2024-го, вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко назвал одной из причин нехватки рабочих кадров льготы для самозанятых.

В феврале этого года председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить число областей, в которых могут работать самозанятые, после завершения эксперимента с налогом на профессиональный доход в 2029 году.

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физических лиц) или 6% (с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых должен продлиться до 31 декабря 2028 года включительно.