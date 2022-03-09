Путин поручил Главной военной прокуратуре выяснить, как на Украине оказались срочники

Президент России Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре проверить, как на территории Украины оказались срочники. Ранее о фактах присутствия в частях ВС РФ военнослужащих срочной службы сообщил официальный представитель Минобороны страны.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что до начала спецоперации по защите Донбасса по поручению верховного главнокомандующего до всех командиров подразделений ВС было доведено указание категорически исключить привлечение срочников для выполнения любых задач на территории Украины.

«Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — отметил Песков.

«По указанию Президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — цитирует представителя Кремля ТАСС.