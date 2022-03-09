Минобороны России выявило несколько фактов присутствия срочников на Украине

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что выявлены несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил России, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — доложил генерал-майор.

Он уточнил, что на одно из подразделений, которое выполняло задачи тылового обеспечения, напала диверсионная группа нацбатальона, и несколько военнослужащих, в том числе срочники, были захвачены.

«Предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — резюмировал Конашенков.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Президенту РФ Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля глава государства выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.