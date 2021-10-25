Путин поручил давать два выходных привившимся от коронавируса

Вакцинировавшиеся от коронавируса Covid-19 жители России получат два дополнительных выходных дня. Соответствующее поручение дал руководителям регионов Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Глава государства «поручил губернаторам до 15 ноября доложить об освобождении от работы на два дня с сохранением зарплаты тех, кто сделал прививку от Covid-19», отмечает агентство.

Ранее с соответствующим предложением выступила вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося распространения коронавируса дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. В отдельных регионах ограничения начинают действовать раньше.

Российский лидер неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.