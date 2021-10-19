Голикова попросила работодателей предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации

Вице-премьер России Татьяна Голикова просит работодателей предоставить два выходных сотрудникам, чтобы те могли свободно привиться от Covid-19. Об этом зампредседателя Правительства РФ сказала на президиуме координационного совета при Кабмине по борьбе с коронавирусом.

«Кроме того, хочу обратиться к работодателям, у нас уже было такое обращение летом прошлого года, но тем не менее мы считаем необходимым сделать это еще раз и обратиться к ним с тем, чтобы они предоставили возможность работникам, которые проходят вакцинацию, двух выходных дней для прохождения этой вакцинации», — цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер также выступила с рядом инициатив. Так, зампред Правительства предложила объявить нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября, а в регионах с самой неблагополучной эпидобстановкой сделать нерабочими дни уже с 23 октября. С соответствующей инициативой вице-премьер предложила обратиться к Президенту России Владимиру Путину.