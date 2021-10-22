Нерабочие дни и QR-коды: как распорядились «ковидным суверенитетом» регионы ПФО?

В РТ действует система QR-кодов, локдаун для жителей старше 60 и обязательная вакцинация для «некоторых категорий граждан»

Фото © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

На этой неделе Кремль решил отреагировать на четвертую волну коронавируса, из-за которой в стране уже месяц обновляются рекорды по заболеваемости и смертности.

Президент РФ Владимир Путин согласился ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом он не забыл разделить ответственность с губернаторами: регионы вправе начать длинные выходные раньше и завершить их позже. Плюс можно вводить и другие ограничения.

Как же распорядились этим «ковидным суверенитетом» различные регионы Поволжья?

Интрига тут вот в чем: в правительстве посоветовали задуматься тем субъектам, где ситуация критическая. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова даже перечислила регионы, где высокая заболеваемость и смертность, не хватает мест в ковидных госпиталях и так далее.



Среди них: Татарстан, Оренбуржье, Мордовия, Саратовская и Самарская области, а также другие регионы.

Перечисленным субъектам федерации рекомендовали ввести нерабочие дни уже с этой субботы - 23 октября.





Ограничения в регионах ПФО



Татарстан, несмотря на явные знаки Москвы, опирается на официальную статистику и просьбы бизнеса. Поэтому в республике нерабочие дни будут действовать с 30 октября до 7 ноября. В РТ также действует система QR-кодов, локдаун для жителей старше 60 и обязательная вакцинация для «некоторых категорий граждан».

Оперштаб Башкирии вслед за Татарстаном решил не выделяться. Нерабочие дни здесь также вводятся с 30 октября по 7 ноября. За пару дней до этого глава РБ Радий Хабиров ужесточил ограничения, предписав проверять QR-коды не только на входе в ТЦ, но и на рынки.

Мордовия тоже остановилась на нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября. Дополнительно к этому объявлен локдаун для непривитых беременных и жителей старше 60 лет.

Жителям Удмуртии также предстоит отдохнуть с 30-го по 7-е. Если только они не работают в аптеках, продуктовых магазинах, предприятиях непрерывного цикла или частных структурах, попавших под исключение.

Оренбургская область не отстает от соседей. Губернатор региона Денис Паслер тоже не торопит выходные. Нерабочие дни он утвердил с 30 октября по 7 ноября.

Те же даты указаны и властями Марий Эл. Кроме того, в республике с 1 ноября расширили список учреждений, для входа в которые потребуется QR-код: спортобъекты, ТЦ, салоны красоты и музеи.

В Татарстане нерабочие дни будут действовать с 30 октября до 7 ноября Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»



Сегодня правительство Чувашии тоже установило нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В республике запрещены все массовые мероприятия, дополнительные ограничения введены в большинстве организаций.

Аналогичный период утвердили власти Ульяновской области. С 22 октября на территории области запрещено проведение межрегиональных и региональных спортивных соревнований. В регионе будут проверять температуру посетителей магазинов, рынков, ТРЦ и организаций, «предоставляющих услуги населению».

Кировская область также остановилась на стандартном отрезке с 30 октября по 7 ноября. С 25 октября и до конца нерабочей недели в регионе будут действовать QR-коды.

А вот власти Пермского края решили не ждать еще неделю. Но и начинать в выходные не решились. В регионе нерабочие дни вводятся уже с 25 октября. И продлятся до 7 ноября.

Такое же решение принято и в Самарской области. Губернатор объявил, что в дополнение к федеральным нерабочим регион накинул еще пять дней.

Не отстает от коллег и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Жителям также предстоит отдыхать с 25 октября до 7 ноября.

Пензенская область официально еще не установила даты нерабочих дней. Но по сообщениям СМИ, они совпадут с решением Москвы - 30 октября - 7 ноября.

Не приняли окончательного решения и в Саратовской области. Регион упоминался как один из неблагополучных, возможность введения нерабочих дней с 23 октября обсуждается властями. Но официальных заявлений пока не было. Зато с 25 октября в области вводят QR-коды для посещения объектов культуры, с 29 октября — ресторанов, кафе, бассейнов и стадионов.