Трофей «Игр будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», который пройдет в Казани. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Новелла содержит нормативную базу, необходимую для организации и проведения турнира. Она устанавливает организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти.

При этом закон предусматривает два теоретически возможных варианта периодичности проведения «Игр будущего»: один раз в год или один раз в четыре года.

Кроме того, в документе сформулированы цели турнира. К ним, в частности, отнесены «продвижение и популяризация на национальном уровне и международном уровне видов спорта, сочетающих физическую активность и цифровые технологии».

Кроме того, в этом контексте упоминается предоставление фиджитал-спортсменам возможностей для «выражения, признания и развития» их навыков и «укрепление спортивного сотрудничества».

Закон был принят Государственной Думой 15 декабря этого года и одобрен Советом Федерации 22 декабря.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.

Позднее, с 12 по 23 июня 2024 года, столица РТ примет Игры БРИКС. Кроме того, в октябре в городе состоится саммит БРИКС, на который приглашены главы 26 государств. По мнению Раиса РТ Рустама Минниханова, и «Игры будущего», и Игры БРИКС оставят огромный след в истории.