В Москве прошла первая жеребьевка участников «Игр будущего»

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Спортсмены «Игр будущего», которые пройдут в Казани, сегодня впервые услышали имена своих соперников. Жеребьевка участников пяти дисциплин турнира прошла в павильоне «Место встречи VK» в московском парке ВДНХ. Мероприятие также транслировалось в прямом эфире.

«Мир спорта был четко разделен на тех, кто топил за традиционный спорт, и тех, кто был за киберспорт. Как же классно, что теперь не нужно будет выбирать между джойстиком и мячом. В фиджитале не будет разных лагерей», — отметил ведущий мероприятия Макс RAZDVA.

Он напомнил, что в Казани прошли уже десять фиджитал-игр с участием 178 команд и 1203 участников из 48 стран. На самом турнире в феврале 2024 года ожидают состязания между 2000 спортсменами из более чем 100 государств.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

По результатам жеребьевки в дисциплине «Гонка дронов» российская команда из Татарстана сразится со сборной Франции, Индия выступит против Турции, а корейские пилоты дронов будут играть против Германии. Команда — победитель прошлогодних фиджитал-игр по дронрейсингу Team Reactor поборется с болгарской командой.

«Гонки дронов — молодой вид спорта, который хорошо развивается. Новое поколение его воспринимает очень активно, потому что он очень похож на „Звездные войны“, такие же космические сцены. У нашей федерации есть образовательный центр в Москве. Вузы сейчас тоже хорошо и активно развивают эту тему с дронами», — отметил вице-президент Федерации дронов РФ Артем Дзëма, принявший участие в церемонии.

«В нашей команде произошли небольшие изменения, мы инициировали нового пилота. Ему сейчас 14 лет, он усилит нашу команду в „Играх будущего“. Чем младше пилот, тем быстрее он учится, у него лучше реакция. Он за год достиг того, на что мне потребовалось пять лет», — рассказал капитан команды Team Reactor (из Свердловской области) Иван Бояринов.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В дисциплине «Кибатлетика» уже определилось пять пар соперников. Команда Нигерии выступит против Малайзии, Индия — против Южной Африки, Иран — против Саудовской Аравии, Вьетнам — против Египта. Примечательно, что все спортсмены будут принимать участие в турнире на российских колясках и других приспособлениях для людей с инвалидностью отечественного производства.

Восемь команд по диджитал-BMX сформировали прямо на глазах зрителей. В их число вошли Никита Исаков из Красноярска, видеоблогер Максим Павлов, победитель Спартакиады 2022 года Никита Фоминов, Артем Москвичов, братья из Казани Малик и Ирек Рязаевы, Артем Агатов, Анар Алиев из Калининграда, спортсмен из США Даниэль Сандовал и другие.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Ирек Рязаев развил BMX-культуру в Казани, благодаря чему там появился отличный парк для катания на скейтах и великах. Респект ему», — отметил один из участников церемонии, фанат стритрейсинга из Москвы.

В дисциплине «Фиджитал-скейтбординг» сегодня определился порядок старта команд на квалификационной гонке, которая пройдет в рамках «Игр будущего». В них также примут участие победители фиджитал-игр по скейтбордингу, прошедших в столице РТ в прошлом году.

А вот будущие участники диджитал-единоборств сегодня узнали не только своих оппонентов, но и будущих соратников. Методом жеребьевки в каждую мужскую команду включили по четыре бойца в трех весовых категориях. Первая — 77,1 килограмм, вторая — 70,3, третья — 55,8. Женщины, участвующие в соревнованиях, попали в единую весовую категорию и также оказались поделены на команды.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В завершение церемонии блогер Влад А4 дал старт продажам билетов на «Игры будущего» и запустил конкурс на бесплатное посещение мероприятия на официальном сайте турнира. «За фиджитал-играми будущее. Это нужно делать, и за этим нужно следить Я за это очень топлю и всячески поддерживаю. Особенно интересно, во что это перерастет в итоге и как будет развиваться», — подчеркнул он.

Всего в турнире запланирована 21 инновационная дисциплина. Жеребьевки продолжатся в январе 2024 года.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.

Позднее, с 12 по 23 июня 2024 года, столица РТ примет Игры БРИКС. Кроме того, в октябре в городе состоится саммит БРИКС, на который приглашены главы 26 государств. По мнению Раиса РТ Рустама Минниханова, и «Игры будущего», и Игры БРИКС оставят огромный след в истории.