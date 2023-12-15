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Столяров: «Игры будущего» станут новым витком развития мирового спорта
«Игры будущего» — новый виток в развитии мирового спорта. Они предлагают инновационный продукт в условиях кризиса привычных форматов соревнований. Об этом сообщил руководитель данного турнира Игорь Столяров, пишет ТАСС.
Он отметил, что мировой спорт, в том числе благодаря Международному олимпийскому комитету (МОК), находится в кондовом состоянии. По его словам, большие спортивные организации очень неповоротливы, также у зрителей падает интерес к телетрансляциям. Спикер добавил, что ряд стадионов даже запрещает использовать интернет, чтобы зрители не записывали стримы. Россия же своим запуском «Игр будущего» даст новый импульс развитию спорта во всем мире.
«Фиджитал — это новая реинкарнация спорта. У нас свои правила, нет удалений в хоккее, мяч в мини-футболе отскакивает от борта, чтобы не было пауз. Мы хотим, чтобы ничто не останавливалось, ведь хуже всего — остановиться», — поделился спикер.
Напомним, «Игры будущего» впервые пройдут в Казани. Дата проведения мероприятия: 21 февраля — 3 марта 2024 года. Состязание организуют по новым дисциплинам, в которых используют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. Также, согласно формату, будут использованы последние разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.
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