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Общество 15 декабря 2023 11:14

Столяров: «Игры будущего» станут новым витком развития мирового спорта

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«Игры будущего» новый виток в развитии мирового спорта. Они предлагают инновационный продукт в условиях кризиса привычных форматов соревнований. Об этом сообщил руководитель данного турнира Игорь Столяров, пишет ТАСС.

Он отметил, что мировой спорт, в том числе благодаря Международному олимпийскому комитету (МОК), находится в кондовом состоянии. По его словам, большие спортивные организации очень неповоротливы, также у зрителей падает интерес к телетрансляциям. Спикер добавил, что ряд стадионов даже запрещает использовать интернет, чтобы зрители не записывали стримы. Россия же своим запуском «Игр будущего» даст новый импульс развитию спорта во всем мире.

«Фиджитал это новая реинкарнация спорта. У нас свои правила, нет удалений в хоккее, мяч в мини-футболе отскакивает от борта, чтобы не было пауз. Мы хотим, чтобы ничто не останавливалось, ведь хуже всего остановиться», поделился спикер.

Напомним, «Игры будущего» впервые пройдут в Казани. Дата проведения мероприятия: 21 февраля 3 марта 2024 года. Состязание организуют по новым дисциплинам, в которых используют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. Также, согласно формату, будут использованы последние разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

#игры будущего #Казань #новый формат
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