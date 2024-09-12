Путин: О желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 страны

Уже 34 страны заявили о желании подключиться к работе БРИКС. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин на встрече с высокими лидерами государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. В числе участников встречи – представители новых полноправных членов БРИКС, которые присоеденились к сообществу с 1 января.

Российский лидер отметил, что текущая встреча, является одним из важных этапов подготовки саммита БРИКС и «БРИКС плюс/аутрич», проведение которого запланировано в столице Татарстана 22–24 сентября.

На октябрьском саммите лидеры обсудят наращивание партнерства. Кроме того, Путин подчеркнул, что у БРИКС есть значительный опыт в реагировании на вызовы в сфере безопасности, в том числе борьбе с киберпреступностью и терроризмом.