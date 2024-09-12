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Путин: О желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 страны
Уже 34 страны заявили о желании подключиться к работе БРИКС. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин на встрече с высокими лидерами государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. В числе участников встречи – представители новых полноправных членов БРИКС, которые присоеденились к сообществу с 1 января.
Российский лидер отметил, что текущая встреча, является одним из важных этапов подготовки саммита БРИКС и «БРИКС плюс/аутрич», проведение которого запланировано в столице Татарстана 22–24 сентября.
На октябрьском саммите лидеры обсудят наращивание партнерства. Кроме того, Путин подчеркнул, что у БРИКС есть значительный опыт в реагировании на вызовы в сфере безопасности, в том числе борьбе с киберпреступностью и терроризмом.
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