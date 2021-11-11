Bloomberg: ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за Беларуси

Власти Европейского Союза обсуждают введение санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в контексте принятия новых ограничительных мер против Беларуси из-за миграционного кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленного об этих планах сотрудника евроструктур.

По словам чиновника, новые санкции будут нацелены на физические лица и компании, причастные к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Беларусь. Помимо «Аэрофлота», под них может попасть турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Санкции могут быть введены совместно с США и Великобританией в начале декабря, уточнил он.

При этом близкий «Аэрофлоту» источник рассказал РБК, что авиаперевозчик не летает в страны, откуда традиционно идет поток беженцев. По его информации, на Ближнем Востоке компания осуществляет рейсы только в Египет, Израиль, Иран и ОАЭ.

Ранее издание Politico раскрыло некоторые детали готовящегося санкционного пакета Евросоюза. В первую очередь ограничения должны затронуть белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа». Но в Минск также летают российские авиакомпании «Аэрофлот», «ЮТэйр» и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и эмиратская FlyDubai, отметило издание.

На границе Польши и Беларуси скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов. Беженцы предпринимают многочисленные попытки преодолеть заграждения и попасть на территорию ЕС. На помощь пограничникам переброшены 15 тыс. польских военных.

Литва, Латвия, Польша и другие страны Евросоюза обвинили в миграционном кризисе, который начался еще летом, Президента Беларуси Александра Лукашенко. И. о. канцлера Германии Ангела Меркель попросила Президента России Владимира Путина повлиять на белорусского коллегу.