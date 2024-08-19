Путин официально пригласил Президента Ирана на саммит БРИКС в Казани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: president.ir

Новый Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан получил от своего российского коллеги Владимира Путина приглашение на саммит БРИКС, который пройдет осенью в Казани. Об этом рассказал представитель Министерства иностранных дел ИРИ Насер Канани.

«Мы получили официальное приглашение от Путина для участия Пезешкиана в саммите БРИКС», — приводит слова дипломата иранское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале (цитата по ТАСС).

Представитель МИД Ирана уточнил, что на предстоящей встрече будет присутствовать «возможность обмена мнениями между лидерами двух стран». Относительно договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и ИРИ Канани сказал, что подготовка этого документа «находится на завершающем этапе».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к встрече с избранным Президентом Ирана в Казани во время саммита БРИКС.

Подробнее о значении предстоящих переговоров для республики читайте в материале «Татар-информа» «Путин ждет нового президента Ирана на Саммите БРИКС: что это значит для Татарстана?».