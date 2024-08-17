Из-за саммита БРИКС в Казани перенесут каникулы и дадут выходные госслужащим

В Казани с 22 по 24 октября 2024-го будет проходить саммит БРИКС. Эти же даты объявлены выходными днями для представителей органов исполнительной власти в Казани и подведомственных им организаций. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По словам руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой, документ подготовили в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина в целях обеспечения общественной безопасности.

Также из-за предстоящего саммита в школах Казани «сдвинули» даты осенних каникул. В этом году казанские школьники будут отдыхать с 21 по 28 октября. Причем в других школах Татарстана осенние каникулы пройдут с 28 октября по 6 ноября.

Помимо этого, по причине проведения саммита БРИКС перенесли и начало учебного года в КФУ. Как рассказал ректор университета Ленар Сафин, студенты начнут учебу 1 ноября.