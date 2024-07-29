Песков: Путин готовится к встрече с президентом Ирана в Казани во время саммита БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин готовится встретиться с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Планируется, что политики увидятся в Казани в октябре, когда в столице РТ начнется саммит БРИКС. Причем иранская сторона ранее уже получала приглашение на это мероприятие, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», – цитируют представителя Кремля «Известия».

Напомним, инаугурация Пезешкиана пройдет 30 июля. Причем избранный иранский лидер планирует продолжать активно сотрудничать с Россией, в том числе и по линии БРИКС. К слову, на торжественную церемонию уже приглашена делегация из РФ. Ее возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также в планах российского политического деятеля лично встретиться с главой государства Иран после окончания церемонии.

БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го.