«Россия – Исламский мир» и саммит БРИКС: как Татарстан развивает дипломатические связи РФ

Татарстан является точкой притяжения и местом проведения многих международных мероприятий

Фото: © «Татар-информ»

Витрина России

Татарстан – это республика достижений. Одним из таких можно назвать статус республики, как одного из ведущих российских регионов по международному сотрудничеству. Татарстан является точкой притяжения и местом проведения многих международных мероприятий, где республика выступает своеобразной «витриной России».

Республика – процветающий регион, где сочетается успешное экономическое развитие с мирным сосуществованием представителей множества национальностей и религиозных конфессий. Татарстан регулярно принимает участие в евразийских интеграционных процессах, развивает стратегическое партнерство со странами СНГ, БРИКС, ШОС.

Руководство Татарстана активно взаимодействует с представителями различных стран и организаций. Раис республики Рустам Минниханов известен как политик международного уровня. Это свидетельствует о большом доверии к нему со стороны руководства России и лично ее Президента – Владимира Путина.

Руководство Татарстана активно взаимодействует с представителями различных стран и организаций Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан как частичка исламского мира

В последние годы внешняя активность Татарстана возросла многократно. И здесь особую значимость приобрели давние наработанные международные контакты республики со странами исламского мира, многие из которых выступают сегодня стратегическими союзниками России. В этом случае зарубежные контакты Татарстана со странами исламского мира работают на всю страну.

Татарстан является субъектом Российской Федерации с большой мусульманской составляющей. Огромное количество действующих мечетей, образовательных центров, издаваемых книг, бурно развивающаяся халяльная индустрия – все это повышает интерес к Татарстану со стороны государств, в которых ислам имеет широкое распространение. Кроме того, Татарстан активно продвигает исламскую финансовую модель в России, что может привлечь еще больше внимания и интереса со стороны исламских стран.

В этом году праздновался небольшой юбилей – исполнилось 55 лет Организации Исламского сотрудничества (ОИС), которая является крупнейшим и влиятельным международным объединением мусульманских государств. Россия с 2005 года по решению Президента РФ Владимира Путина является наблюдателем в ОИС. В связи с так называемым поворотом России на Восток, именно расширение взаимодействия с мусульманскими странами становится одним из приоритетных направлений российской внешней политики. И приятно видеть, что Татарстан в этом направлении играет важную роль. Высшие российские дипломаты очень высоко оценивают усилия Татарстана по взаимодействию со странами исламского мира. В том числе и в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую с 2014 года возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В 2022 году Казань получила статус Молодежной столицы ОИС. Ежегодно в августе проводится Казанский Глобальный молодёжный саммит. А в 2025 году в Казани, при поддержке федеральных органов власти и Организации Исламского сотрудничества планируется проведение Первых исламских юношеских Игр, в которых спортсмены 14-16 лет из более чем 40 стран исламского мира будут соревноваться в 20 видах спорта.

Признанным ежегодным событием в международной сфере стал Международный экономический форум «Россия – Исламский мир KazanForum», которому с 2023 года указом Президента страны Владимира Владимировича Путина присвоен федеральный статус. Юбилейный, XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» в этом году собрал рекордное количество гостей: более 20 тысяч участников из 87 стран мира.

Такая активность республики по контактам со странами исламского мира влечет за собой и увеличение масштабов экономического сотрудничества. Товарооборот Татарстана со странами-членами ОИС по итогам 2023 года вырос на 83% и составил 5,7 млрд долларов. В разы выросли объемы торговли с Египтом, Малайзией, ОАЭ, Тунисом, Турцией, государствами Средней Азии. Укрепляются связи с партнерами из стран Азии и Африки.

Татарстан является одним из наиболее привлекательных регионов страны для инвесторов, в том числе и зарубежных Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан всегда открыт для инвестиций

Благодаря планомерной работе по созданию благоприятного инвестиционного климата, Татарстан является одним из наиболее привлекательных регионов страны для инвесторов, в том числе и зарубежных. Инвесторам интересны в республике: автомобиле- и авиастроение, нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, IT-индустрия, сельское хозяйство, туризм, фармацевтика, образование, наука и многое другое. С 2019 года Татарстан стабильно в лидерах (2 место) в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, уступая только Москве.

Наглядным примером создания Татарстаном привлекательных условий для инвесторов является особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга». На ее долю приходится 68% выручки ОЭЗ промышленно-производственного типа страны. Общий объем инвестиций составляет 166 млрд рублей, создано более 16 тысяч рабочих мест, а выручка резидентов за 2023 год составила свыше 151 млрд рублей.

В целом, по итогам 2023 года в экономику и социальную сферу республики привлечено 1 трлн 180 млрд рублей инвестиций, а за пять лет рост по этому показателю составил – 128,0%.

В этом году Татарстан уже провел ряд престижных и масштабных международных мероприятий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самое масштабное событие

В этом году Татарстан уже провел ряд престижных и масштабных международных мероприятий, таких как «Игры Будущего», спортивные Игры стран БРИКС.

Впереди республику ждет масштабное, историческое событие – встреча глав БРИКС, которая пройдет в городе Казани в октябре текущего года. На Саммит БРИКС+ ожидается приезд в Казань порядка 30 глав иностранных государств и международных организаций, в том числе из мусульманских государств.

Татарстану оказано огромное доверие. Здесь соберутся главы и делегации стран, в которых проживают более половины населения всего мира, экономика которых составляет более половины всего мирового производства. Оказанная честь является признанием заслуг нашей республики со стороны руководства России и международного сообщества.