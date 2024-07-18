Путин объявил благодарность Минниханову за вклад в строительство трассы М12 «Восток»

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову за реализацию проекта строительства трассы М12 «Восток», а также за много лет добросовестной работы. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правовых актов.

«За вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги M12 "Bocтoк" и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации Минниханову Рустаму Нургалиевичу», - говорится документе.

Напомним, в декабре прошлого года Путин открыл скоростную трассу М12 Москва – Казань протяженностью 810 км. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие и Минниханов. На церемонии открытия российский лидер заявил, что эта федеральная трасса повысит инвестиционную привлекательность регионов, через которые она проходит, и, как следствие, позволит увеличить в субъектах РФ количество рабочих мест.

Ранее сообщалось, что трассу М12 продлят до Тюмени в 2025 году.