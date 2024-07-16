Трассу М12 продлят до Тюмени в 2025 году

Трассу М12 «Восток» продлят от Екатеринбурга до Тюмени уже в следующем году. Об этом со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина сообщает ТАСС.

«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год», — заметил он.

Хуснуллин уточнил, что далее трасса проляжет до Омска, планируется строительство обходов этого города и Тюмени. «У нас это в планах дорожного строительства есть», — подчеркнул зампред Правительства.

Напомним, что открытие трассы от Москвы до Казани состоялось в декабре прошлого года с участием Президента России Владимира Путина. Затем было решено продлить магистраль до Екатеринбурга и Тюмени.

Строительство М12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».