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Трассу М12 продлят до Тюмени в 2025 году
Трассу М12 «Восток» продлят от Екатеринбурга до Тюмени уже в следующем году. Об этом со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина сообщает ТАСС.
«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год», — заметил он.
Хуснуллин уточнил, что далее трасса проляжет до Омска, планируется строительство обходов этого города и Тюмени. «У нас это в планах дорожного строительства есть», — подчеркнул зампред Правительства.
Напомним, что открытие трассы от Москвы до Казани состоялось в декабре прошлого года с участием Президента России Владимира Путина. Затем было решено продлить магистраль до Екатеринбурга и Тюмени.
Строительство М12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».
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