Путин: М12 повысит инвестиционную привлекательность регионов и создаст рабочие места

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Федеральная трасса М12 «Восток» повысит инвестиционную привлекательность регионов, через которые она проходит, а значит, позволит увеличить в субъектах РФ количество рабочих мест. Об этом на церемонии открытия дороги сказал Президент Владимир Путин.

«Трасса проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Республику Чувашию и, конечно, через Татарстан и, безусловно, повысит их инвестиционную привлекательность, будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья, открытию и росту компаний в промышленности, в сельском хозяйстве, в логистике, в сфере услуг», – сказал глава государства.

Он отметил, что благодаря М12 внутренний туризм получит хороший стимул: поездки на автомобиле станут более удобными и безопасными. Кроме того, новая дорога будет способствовать возрастанию объемов и эффективности грузоперевозок.

Сегодня Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл скоростную трассу М12 Москва – Казань протяженностью 810 км. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.