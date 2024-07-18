70% готовности и трасса М12: строительство обхода Челнов завершат раньше срока

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов построен на 70%. Больше всего работы выполнены на мосту через Каму, который строится на первом этапе, а также на втором этапе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Готовность моста достигла 80%

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов построен на 70%. Дорога начинается от трассы М7 возле села Костенеевка и выходит на эту автодорогу за Набережными Челнами в районе Соснового Бора, рассказал ведущий эксперт дорожного хозяйства «Волго-Вятскуправтодора» в Набережных Челнах Юрий Крашенниников.

«Близимся к завершению, но работы еще много. Строительство разделено на три этапа. Больше всего работы выполнено на мосту через Каму, который строится на первом этапе, а также на втором этапе», – сообщил он.

Юрий Крашенниников: «Возвели практически все опоры. Осталось пять опор над стапельной зоной, которые будем возводить после демонтажа стапеля, после надвижки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новая дорога войдет в состав трассы М12. Мост через Каму длиной 1,3 км будет самым протяженным искусственным сооружением скоростного маршрута Казань – Екатеринбург.

По словам Крашенниникова, техническая готовность моста достигла 80%. «Возвели практически все опоры. Осталось пять опор над стапельной зоной, которые будем возводить после демонтажа стапеля, после надвижки», - отметил он.

В настоящее время завершается сборка металлического пролетного строения моста Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Последняя надвижка пролета моста запланирована на август

В настоящее время завершается сборка металлического пролетного строения моста. Полностью собрать пролет массой более 11 тысяч тонн и надвинуть его на опоры планируется в августе. Это будет финальная надвижка пролета.

Артем Миндрюков: «Шесть этапов надвижки уже провели. Опустить пролет на опоры планируем за два месяца» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Шесть этапов надвижки уже провели. Пролетное строение надвигается при помощи двух гидроцилиндров. Каждый толкает конструкцию с усилием тысяча тонн. Опустить пролет на опоры планируем за два месяца», – подчеркнул начальник участка филиала АО «Дороги и мосты» «Мостоотряд-41» Артем Миндрюков.

По его словам, работа идет круглосуточно. На сборке металлического пролетного строения ежесуточно задействовано около 130 человек.

Работа идет круглосуточно. На сборке металлического пролетного строения ежесуточно задействованы около 130 человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мостостроители уже приступили к устройству гидроизоляции на собранной части пролета моста. Она защитит конструкции от коррозии. После на гидроизоляцию строители уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона. К укладке асфальта они планируют приступить в октябре.

По периметру моста установят камеры. Для безопасности движения на нем будут барьерное и перильное ограждения. Мост будет полностью освещенным.

Максим Петрунин: «Предусмотрен проход судов как вниз по течению, так и вверх в разные пролеты» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При строительстве моста предусмотрели проход судов

Проектировать мост начали в 2019 году, рассказал главный инженер компании «Институт Стройпроект» Санкт-Петербурга Максим Петрунин.

«Это уникальное сооружение. У него центральный пролет имеет длину 150 метров. Предусмотрен проход судов как вниз по течению, так и вверх в разные пролеты», – заявил он.

По словам спикера, мост находится под уклоном, поскольку левый берег реки низкий, а правый – высокий. При этом сложностей при движении по нему не возникнет. Петрунин подчеркнул, что новое сооружение значительно сократит путь из Уфы в Казань.

Подобные мосты построены через Волгу в Твери, на обходе Тольятти и через Дон на обходе Аксая.

Всего на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км будет построено 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На развязке возле села Шингальчи построен путепровод

Всего на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км будет построено 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений.

На других искусственных сооружениях сейчас строятся опоры и монтируются балки пролетного строения, идет устройство мостового полотна. На 12 объектах уже уложен нижний слой покрытия.

Самый большой объем работ выполнен при строительстве транспортной развязки возле села Шингальчи протяженностью 70 метров. Ее техническая готовность составляет 99%. На объекте, который находится на втором этапе, завершено строительство путепровода.

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Нацпроекты инициировал Президент России Владимир Путин в 2019 году.