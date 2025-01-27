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Политика 27 января 2025 19:25

Путин обсудил с президентом Бразилии урегулирование конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин и лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обсудили по телефону конфликт на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. Детали разговора не приводятся.

«Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта», - говорится в сообщении.

Также главы государств обсудили развитие стратегического партнерства двух стран и обстановку в мире, в том числе с учетом после прихода к власти в США новой администрации.

Еще лидеры подтвердили обоюдный настрой на тесную координацию позиций по всей обширной повестке дня деятельности БРИКС. Напомним, что в 2025 году председательство в БРИКС перешло от России к Бразилии.

Ранее Путин заявлял, что Россия готова к переговорам по Украине. До этого глава государства также подчеркивал, что главное при урегулировании – устранить первопричины кризиса.

47-й президент США Дональд Трамп тоже говорил, что хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить с ним окончание конфликта на Украине. По его словам, Украина уже готова «заключить сделку» по урегулированию.

#Владимир Путин #переговоры #Украина #Бразилия
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