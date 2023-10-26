Путин обещал поддерживать российскую лунную программу, несмотря на неудачу с «Луной-25»

Фото: пресс-служба Кремля

Власти России продолжат поддерживать лунную программу, несмотря на неудачную миссию «Луна-25». Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, которая прошла на базе РКК «Энергия», передает ТАСС.

«Будет. Юрий Иванович [Борисов, глава Роскомоса] подсказывает, не планируем закрывать», – ответил Президент на вопрос сотрудника НПО «Лавочкина» Дениса Демина о том, будет ли в дальнейшем поддерживаться отечественная лунная программа.

Путин отметил, что это сложная сфера деятельности и всем обидно, но «это же космонавтика, освоение космоса».

«Луна-25», первая с 1976 года отечественная автоматическая станция для изучения естественного спутника Земли, стартовала 11 августа. Из-за нештатной ситуации 19 августа «Луна-25» не смогла выполнить маневр. Позднее Роскосмос сообщил о крушении аппарата из-за сбоя в работе двигателя – вместо необходимых 87 секунд он работал 127. На совещании в НПО «Лавочкина» – головном разработчике «Луны-25» – гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил о готовности повторить миссию по посадке на естественный спутник Земли в 2025-2026 годах.