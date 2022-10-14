Путин не видит необходимости в нанесении новых массированных ударов по Украине

Необходимости в продолжении массированных ударов по Украине нет. Сейчас перед Россией стоят другие задачи, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из, по-моему, 29 объектов – семь не было поражено, так как это планировало Министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну, во всяком случае сейчас, пока», – сказал российский лидер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли Украина продолжать существовать как государство, он ответил, что Россия не ставит своей целью уничтожение страны.

10 октября в нескольких украинских городах и районах прогремели взрывы — в частности, в Киеве. Местные власти сообщили о ракетных атаках. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже российский лидер заявил, что массированные удары высокоточным оружием по украинской инфраструктуре были нанесены в ответ на теракт на Крымском мосту.