Путин назвал условия возвращения России к зерновой сделке

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Россия готова вернуться к выполнению зерновой сделки, но только в случае выполнения всех обязательств перед ней. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гостям и участникам Делового форума БРИКС, который организован перед началом XV саммита организации в Йоханнесбурге, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, ни одно из условий сделки, «касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было». Обязательства перед РФ «попросту игнорировались», выразил уверенность он, упомянув в том числе проблемы с безвозмездной передачей застрявших в европейских портах минеральных удобрений.

«С учетом упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», — подчеркнул российский лидер.

Путин также в очередной раз выразил готовность «заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам».

В связи с этим он напомнил о решении, объявленном на Петербургском экономическом форуме, бесплатно передать шести африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку. «Переговоры с партнерами завершаются», — уточнил он.