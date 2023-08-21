Георгий Бовт: Минниханов был в Будапеште со специальной миссией о зерновой сделке

Фото: rais.tatarstan.ru

Одновременно с посещением праздничных мероприятий в Будапеште Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил со специальной миссией прощупать почву для соглашения о новой зерновой сделке, такое мнение выразил на подкасте в «Bfm.ru» российский политолог Георгий Бовт.

Напомним, татарстанский лидер по приглашению Премьер-министра Венгрии в субботу с рабочим визитом посетил Будапешт. Политик отметил, что ранее немецкие СМИ написали, что в Будапеште может быть согласована новая зерновая сделка с участием России, Турции и Катара.

«В официальных сообщениях пресс-службы главы Татарстана никак не комментируют слухи, появившиеся в немецкой газете. Не особенно развивала их и турецкая пресса. Официально татарстанский лидер встречался с руководством Венгрии для обсуждения перспектив сотрудничества и посещения мероприятий в рамках государственного праздника. Повод для того, чтобы в Будапеште появились сразу Минниханов и турецкий президент, и даже эмир Катара Тамим бен Хамада Аль Тани», — считает Бовт.

Эксперт подчеркнул, что визит Главы Татарстана в страну Евросоюза стал возможен потому, что он не находится под санкциями ЕС, хотя с начала года включен в санкционные списки США. Насколько известно, в мае текущего года Венгрия возражала против его включения в 11-й пакет санкций.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Предполагается, что одновременно с посещением праздничных мероприятий глава Татарстана выступил с деликатной миссией — прощупать почву для некоего соглашения, которое может быть названо новой зерновой сделкой. Если это так, то, возможно, ее предполагается заключать без участия Украины. В изложении немецкой Bild выходит, что российское зерно будет поставляться в бедные страны, прежде всего в Африку, Турция выступит организатором и координатором поставок, а Катар спонсором.Такой формат пока не очень понятен, а главное, непонятны объемы предполагаемых поставок», – заявил Бовт.

По словам эксперта, возобновление зерновой сделки в прежних масштабах было бы выгодно не только Украине и странам — импортерам зерна, но и России. Бовт считает, что Москве было бы крайне необходимо добиться выполнения требований по части своего экспорта зерна и удобрений, а также поставок комплектующих для сельхозтехники, из-за невыполнения которых она вышла из сделки в июле.

По его словам, окончательно согласовывать новый формат будут не на уровне главы российского региона, а на уровне высшего политического руководства России. Контакты Минниханова теоретически могут быть лишь частью подготовки встречи Владимира Путина и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Пока это лишь гипотеза. Если какое-либо соглашение состоится, то о нем объявят на уровне президентов Турции и России. А всех тонких деталей мы можем при этом еще долго не узнать», — резюмировал он.