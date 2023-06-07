Эрдоган предложил Путину создать международную комиссию по Каховской ГЭС

Во время телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести тщательное расследование разрушения Каховской гидроэлектростанции. Для этого он предложил создать международную комиссию.

«Президент Эрдоган заявил, что важно провести всестороннее расследование взрыва на Каховской плотине таким образом, чтобы не осталось никаких сомнений. Заявив, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, Организации Объединенных Наций и международного сообщества, включая Турцию», – цитирует турецкую концелярию РИА Новости.

Ранее, созвонившись с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Эрдоган также поделился с ним идеей о создании комиссии для расследования происшествия.

Напомним, 6 мая ночью разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление территории. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново. И российские, и украинские власти начали эвакуацию местных жителей, проживающих соответственно на левом и правом берегах Днепра. В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию.