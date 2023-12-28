Путин пригласил Премьер-министра Индии посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Московском Кремле пригласил Премьер-министра этой страны Нарендру Моди посетить Россию в наступающем году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> будем рады видеть нашего друга господина Премьер-министра Моди в России. Сможем обсудить все вопросы текущего характера, поговорить о перспективах развития российско-индийских отношений. У нас очень большой объем работы», — заметил российский лидер.

Помимо приглашения, Путин попросил Джайшанкара передать Моди «самые лучшие пожелания». Вместе с тем он заметил, что понимает сложность «внутриполитического календаря» 2024 года в Индии, так как в стране должны пройти всеобщие выборы в парламент. Президент РФ также выразил надежду, что «при любом раскладе политических сил традиционные дружеские связи» между народами сохранятся.

В свою очередь глава МИД Индии заверил, что Нарендра Моди очень хочет посетить Россию в следующем году. «Я уверен, что мы подберем подходящую дату, которая будет удобна обеим сторонам с точки зрения их политического календаря. Конечно, он с нетерпением ждет возможности пообщаться с вами», — сказал индийский дипломат.

Выборы в Лок сабху (Народную палату), нижнюю палату парламента Индии, намечены на май 2024 года. В них примут участие около миллиарда избирателей. Основным противником правящей националистической партии «Бхаратия Джаната Парти» должен стать альянс оппозиционных партий во главе со старейшей политической силой страны — Индийским национальным конгрессом.