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Путин: Мирный план РФ позволит сразу прекратить боевые действия на Украине
Предложенный Россией план по Украине при готовности Киева и стран Запада позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры. Такое видение перспектив выхода из сложившейся ситуации изложил Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное — ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», — заявил российский лидер (цитата по ТАСС).
Кроме того, Путин поблагодарил страны — участницы ШОС за их усилия по завершению противостояния. «Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы», — заверил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин перечислил условия для начала мирных переговоров с Украиной (среди них присутствует вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от членства в НАТО). Он также упомянул необходимость отмены санкций, введенных против России странами Запада.
Украинское руководство охарактеризовало российские требования как неприемлемые. Негативно на них отреагировали и лидеры государств Запада. Помимо прочего, невозможным их выполнение счел и кандидат в Президенты США Дональд Трамп.
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