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Политика 20 июня 2024 20:28

Путин прокомментировал возможность стратегического поражения России

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Путин прокомментировал возможность стратегического поражения России
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Страны Запада эскалируют ситуацию в расчете на то, что руководство России в какой-то момент испугается, но стратегическое поражение РФ означает прекращение ее государственности, что является недопустимым сценарием. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, организованной в ходе его визита во Вьетнам.

«Действительно, мы это видим, наблюдаем. Они (государства Запада — прим. Т-и) всё время, как вы сказали, повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся», — заметил Путин, отвечая на один из заданных ему вопросов.

«Но в то же время они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности, вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства», — поделился политик своим видением ситуации и возможных вариантов ее развития.

«Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: „А зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?“ Это элементарная формальная логика <...>», — выразил уверенность Президент РФ. И добавил: «Я думаю, что те, кто так думает, а тем более — так говорит, совершают очередную большую ошибку».

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#Владимир Путин #спецоперация
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