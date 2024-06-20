Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его инициативу по Украине

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Реакция стран Запада на предложенные условия завершения конфликта на Украине была ожидаемой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, организованной в ходе его визита во Вьетнам.

«<...> я как раз и ожидал именно такой реакции — на первом этапе. Но что будет позднее — это время покажет. Всё будет зависеть от того, как будет меняться ситуации на земле», — подчеркнул российский лидер.

«<...> я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно. Наверняка что-то будет меняться. В том числе будут меняться и наши условия — в зависимости от ситуации на земле», — уточнил он.

«<...> мы вели <...> кулуарные переговоры, и эта надежда действительно пока не оправдалась», — заметил вместе с тем Путин, отвечая на один из заданных ему вопросов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной. Украинские власти отвергли эти предложения.