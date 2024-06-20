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Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его инициативу по Украине
Реакция стран Запада на предложенные условия завершения конфликта на Украине была ожидаемой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, организованной в ходе его визита во Вьетнам.
«<...> я как раз и ожидал именно такой реакции — на первом этапе. Но что будет позднее — это время покажет. Всё будет зависеть от того, как будет меняться ситуации на земле», — подчеркнул российский лидер.
«<...> я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно. Наверняка что-то будет меняться. В том числе будут меняться и наши условия — в зависимости от ситуации на земле», — уточнил он.
«<...> мы вели <...> кулуарные переговоры, и эта надежда действительно пока не оправдалась», — заметил вместе с тем Путин, отвечая на один из заданных ему вопросов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной. Украинские власти отвергли эти предложения.
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