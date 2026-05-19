Путин использует для перемещения по Пекину свой Aurus c китайскими номерами

Прибывший с двухдневным визитом в Китай Президент России Владимир Путин перемещается по Пекину на своем лимузине Aurus, но с китайскими, а не с российскими номерами. Об этом сообщает ТАСС.

На своем Aurus с российскими номерами Президент РФ обычно передвигается в любых поездках, включая заграничные. И в этот раз президентский лимузин специально привезли из России, но номерные знаки на машине были заменены на китайские.

Сейчас Путин из аэропорту Шоуду, где его у трапа самолета встретили министр иностранных дел КНР Ван И и ряд других официальных лиц, отправился в предоставленную ему государственную резиденцию. Основная рабочая часть программы намечена на завтра, 20 мая, о чем сообщал «Татар-информ».

Aurus – первая отечественная марка автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж». В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. В 2024-м Владимир Путин направился на церемонию инаугурации на рестайлинговом Aurus Senat. Сейчас основной площадкой производства автомобилей Aurus является завод в ОЭЗ «Алабуга». На 2026 год намечен запуск производства лимузинов на бывшем заводе японской корпорации Toyota в Санкт-Петербурге.